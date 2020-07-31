Привлекательно и практично: в Минобороны объяснили, как теперь носить военную форму (фото)

В министерстве считают, что изменения сделали военную форму более привлекательной.

Министерство обороны опубликовало правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил, которые недавно вступили в действие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеПризыв в армию: эксперт рассказал, что будет с военной подготовкой в условиях карантина«Новыми правилами введены новые знаки различия воинских званий в парадной и парадно-выходной форме одежды. Претерпели изменения и сами знаки различия высшего офицерского и сержантского и старшинского состава. Знаки различия воинских званий на полевой форме одежды, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть выполнены черной нитью», – говорится в сообщении.

В частности, упорядочено размещение нарукавных знаков. Претерпели изменений и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды.

Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.

Утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта.

Новые нарукавные знаки определено для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской авиации и морской пехоты.

Правилами предусматривается ношение новых элементов, а именно демисезонной куртки, женского фуражки и спортивной формы.

Упорядочивается форма одежды военнослужащих-женщин военно-морских сил. Также урегулирован порядок ношения рубашки-поло. Пилотки оставлены лишь для авиационных частей, а кант на них приведены единого белого цвета. Уточнен порядок ношение наград и ведомственных знаков отличия.

Отмечается, что эти изменения сделали военную форму более привлекательной и практичной.

Ранее УНИАН писал, что президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых званий по стандартам НАТО для сержантского и старшинского состава.

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