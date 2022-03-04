Некоторые демонтируют, а те, которые нельзя перевезти в безопасное место, обматывают строительным материалом.

Во Львове решили обезопасить статуи и памятники в случае возможного нападения российских оккупантов. Те памятники, которые на данный момент физически можно демонтировать, снимают и забирают в фондохранилища.

Те, которые забрать тяжело – обматывают специальным материалом из ткани, стекловаты и фольги.

Фотографии опубликованы в Telegram-аккаунте "Репортер". Сообщается, что такое решение приняли в связи с возможными обстрелами со стороны оккупационной власти, чтобы обезопасить культурное наследие.

Напомним, 4 марта Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ. Задержание провели сами военные.

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