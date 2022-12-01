После прибытия во Львов некоторых людей забрали родственники, часть эвакуируют за границу.

Во Львов прибыл эвакуационный поезд из Херсона. Им привезли тяжелобольных и пожилых людей, которых не смогли вывезти раньше - они оставались во время оккупации без присмотра.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас, когда город освободили, людям с инвалидностью все равно сложно жить без помощи, ведь Херсон постоянно обстреливают, есть сложности с коммуникациями.

Родные обращались к волонтерам, чтобы помогли с транспортировкой. Люди, которые смогли это организовать, говорят, что эвакуация маломобильных людей очень сложная и отнимает много времени. Тех, кто не может самостоятельно ходить, сносят на руках из их квартир в многоэтажках.

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После прибытия во Львов некоторых людей забрали родственники, часть эвакуируют за границу, а еще нескольких херсонцев разместят в специализированных центрах. По словам одной из женщин, она приехала забрать свекровь, у которой в оккупации случился инсульт.

Поезда в деоккупированные города Украины

В деоккупированный Херсон 19 ноября 2022 года прибыл первый поезд из Киева с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го.

Пассажиры приобрели билеты на первый рейс в Херсон в рамках проекта "Билеты до победы"! Благотворительный билет можно приобрести по ссылке.

Напомним, в "Укрзализныце" открыли продажу билетов в уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

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