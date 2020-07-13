Сегодня в Украине состоится ВНО по биологии

Для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 тысяч 895 человек.

Сегодня в Украине пройдет внешнее независимое оценивание по биологии.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 тыс. 895 человек, для которых созданы 7 тыс. 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования.

Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Как сообщал УНИАН, во внешнем независимом тестировании по истории Украины приняли участие 178 714 человек.

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