Сегодня в Украине состоится ВНО по биологии
Сегодня в Украине пройдет внешнее независимое оценивание по биологии.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 тыс. 895 человек, для которых созданы 7 тыс. 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования.
Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.
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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;
паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
Как сообщал УНИАН, во внешнем независимом тестировании по истории Украины приняли участие 178 714 человек.
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