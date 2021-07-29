В Колонном зале Киевского городского совета Киевский городской голова и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в соответствии с требованиями Положения о почетных званиях Украины вручил награды Президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Президент Украины своим Указом №92 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня" присвоил директору частного предприятия "Фирма "Петр Великий" Алле Ландарь почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг Украины" за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд. Почетное государственное звание руководителю столичной компании присвоено Президентом при поддержке и представлении председателя КГГА и Киевского городского головы Виталия Кличко, Министерства развития общин и территорий Украины, а также Совета предпринимателей при Кабинете Министров.

Первые поздравления с высоким званием поступили от президента Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA) Марека Чичевича и Национальных членов Федерации из стран Европы, США, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Пожелав дальнейших успехов, господин Чичевич напомнил, что за несколько дней в штаб-квартире Федерации в Амстердаме во время протокольной встречи будет решен вопрос рекомендации вступления делегата Алла Ландар к одной из самых авторитетных мировых профессиональных ассоциаций в США.

Теплые поздравления руководителю компании "Петр Великий"поступили от Украинского православия, Совета предпринимателей Кабинета Министров Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения и Национальной академии наук.

Впервые в нашей стране это звание присвоено представителю ритуальной отрасли Украины и отрадно, что первой эту награду президента получила именно женщина. Этому способствовало прежде всего активное участие Аллы Ландар в работе Всемирной федерации похоронных исполнителей (FIAT-IFTA), благодаря чему Украина вошла в Федерацию на правах Национального члена как наивысшего уровня участия и представительства на уровне государства. Мировой уровень профессиональных связей - это сотрудничество на платформе FIAT-IFTA с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках программ репатриации, а также предметного изучения и распространения истории похоронной культуры разных народов и эпох.

Алла Ландар известна в Украине своим активным участием в профессиональных экспертных и научных дискуссиях во время Мировых выставок похоронной индустрии на разных континентах, а также значительным управленческим и хозяйственным опытом по внедрению новых услуг европейского уровня сервиса в ритуальной сфере Украины.

Недавно во время церемонии прощания с выдающимися лицами Алла Ландар ввела новую услугу. Это Книга памяти "Человек эпохи" - семейная реликвия и артефакт, – тот исключительный миг, что увековечил Величие, память и любовь пожизненно. Коллеги и соратники, известные и уважаемые в Украине и за ее пределами корифеи, светила науки и культуры, творцы государственности, политики и служители культа оставляют на ее страницах свои воспоминания, увлечения, демонстрируя свое уважение, придают исторической и человеческой тяжести поступкам и граней выдающейся личности. Новаторство получило одобрительную поддержку общественного мнения и высокую оценку общества, а статья о новаторстве в области переведена и перепечатана в соседних государствах, демонстрируя новый и достойный пример для подражания.

По инициативе Аллы Ландар основан и введен новый уровень услуг во время церемоний прощания с общественно значимыми личностями, с теми, кто внес заметный вклад в историю Украины: знаковыми деятелями государства, культуры, армии и флота, спорта, религиозными предстоятелями. Это выездная церемония с дизайнерским оформлением прощального зала и места захоронения со своим декором, живой флористикой, профессиональным музыкальным и голосовым озвучиванием, современным эксклюзивным транспортом VIP-образца, аксессуарами с художественной отделкой, печатью и полиграфией.

Первое в Украине пособие по подготовке специалистов ритуальной отрасли "Похоронное дело в Украине" также издано при содействии и финансировании Аллы Ландар. Важно, что одним из авторов издания выступил ее отец, основатель компании и основатель МОО "Международная ассоциация профессионалов похоронного дела" Петр Погребной. Сегодня в честь отца семейная фирма носит название "Петр Великий".

Накануне Алла Ландар дала жизнь новой инициативе в ритуальной сфере. "Договор на погребение прижизненный"– как возможность позаботиться о себе и своих близких заранее.

Очевидно, что соответствие Аллы Ландарь высоким стандартам профессионализма, новаторство, широкий круг контактов в центральных органах исполнительной власти и среди политиков общенационального и регионального уровня, авторитет и признание в обществе стали поводом для целого круга не только законодательных инициатив, но и новых статей законодательства о похоронном деле в нашем государстве на основе изучения мирового опыта, в том числе частные Похоронный дом и крематорий, частные кладбища и зеленые экологические захоронения как основа и путь поступательного движения вперед ритуальной отрасли в Украине, не прошли незамеченными аппаратом президента и властями столицы.

Автор: Григорий Бондарь