Уже сидя в авто, бабушка рассказала, что у нее день рождения. В ее 89-летие мужчина, который ее подвез, вышел из авто и купил для нее цветы.

Бабушка, которая пыталась поймать машину до ближайшей поликлиники, ведь пропустила свой автобус, и водитель, который ехал в другую сторону, но развернулся, чтобы подвезти, потому что остальные проигнорировали. Это видео разлетелось по соцсетям и напомнило всем, насколько важно совершать добрые поступки.

Журналисты "Сніданку з 1+1" разыскали героев этой щемящей истории, которая произошла в Киеве. Водителя зовут Андрей, именно он помог бабушке. Ему 42, работает в рекламе. В тот день он ехал на работу.

"Она (бабушка, - УНИАН.) даже выбегала на дорогу и махала руками. Я тогда выключил телефон, начал снимать просто для того, чтобы снять, какая по счету машина остановится. И потом там 5-6-8 проехали, никто не останавливался. Мне как-то грустно стало за эту женщину, я решил, что я тогда развернулся и сам подъеду", - говорит Андрей.

Он рассказал, что сначала планировал показать видео только своим детям, чтобы в будущем они поступали так же. Но все же опубликовал его в интернете, потому что Нинель Васильевну должен услышать каждый.

"Добро - это любить все. Ну, вот все любить", - говорит Нинель Васильевна. Ей 89 лет, по профессии она гидрофизик, преподавала на геологическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она посвятила науке более 40 лет своей жизни и очень этим гордится.

В молодые годы Нинель Васильевна была сорвиголовой, хорошо плавала, как-то даже переплыла Днепр. Но больше всего обожала альпинизм.

В начале полномасштабного российского вторжения Нинель Васильевна эвакуировалась в Словению. За границей без дела не сидела - учила словенцев, как питаться правильно.

У женщины есть сын, дочь и внучка, а девиз ее жизни - это фраза, которую она несколько раз произнесла на видео: "Добро создает человека".

Андрея, который подвез ее в поликлинику и подарил цветы, вспоминает с улыбкой и называет большим сгустком положительной энергии. А вот на вопрос, продолжают ли они общаться, честно отвечает: "Нет". Ведь тогда они не обменялись контактами.

История бабушки из Горенки, которая пекла паски в руинах

Ранее фотографии 83-летней Веры Филипповны, которая напекла куличи в руинах вблизи своего дома в Горенке Киевской области, облетели соцсети.

В развалинах кухни осталась только уцелевшая печь, в ней пенсионерка и пекла паски на Пасху. Правда, перед тем печь пришлось самой починить.

Вас также могут заинтересовать новости: