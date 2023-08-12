Увольнение всех руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) – топовая новость.Заменить крыс-военкомов боевыми офицерами! Отправить взяточников в погонах на фронт! Идея кажется простой и эффективной, как удар по Керченскому мосту. Но Крымский мост, к сожалению, какое-то время еще простоит, а кристально честные ветераны на должностях военкомов не решат всех проблем военкоматов. По крайней мере, быстро.

"Придут ВСУшники с войны и наведут порядок" – очень популярная концепция. В нее легко и приятно верить. Ведь она создает иллюзию неизбежного разгрома коррупции и как бы освобождает от личной войны "за все хорошее против всего плохого". Типа, потерпим пока этих М***ков-чиновников, а потом как лайкнем видео с колоннами разбитых Bentley под Конча-Заспой…

""Придут ВСУшники с войны и наведут порядок" - очень популярная концепция. В нее легко и приятно верить. Ведь она создает иллюзию неизбежного разгрома коррупции и как бы освобождает от личной войны"

Но то, что ветеран хорошо воевал, главным образом означает лишь то, что он умеет хорошо воевать. Образцовый командир не обязательно станет профессиональным менеджером, тем более чиновником.

Я лично знаю за сотню украинцев, которые в рядах ВСУ на своем месте. Это - профессионалы высочайшего уровня. Они готовы пожертвовать всем, они гробят свое здоровье, а вместо крови по их венам текут энергетики. Знаю тех, кому наплевать на звание, чины, кто готов сказать и говорит в лицо все, что думает. И у большинства есть одна общая черта: они останутся живыми после прилетов 120-ки, но... Их похоронит гора отчетов. Вопрос не в том, что какие-то отчеты слишком сложны для военного. Их просто слишком много, и невозможно понять, зачем все они нужны, зачем тратить на них столько времени.

Поэтому уверен: боевые офицеры, которые станут военкомами, услышат от собратьев не приветствие, а сочувствие. Еще раз повторю: не представляю ожесточенной смелости разведчика за бесконечными отчетами военкома. Более того, общение нового военкома с местными властями, циничными ворами, теми, кто разворовывал помощь - неизбежно. Но в 2023 году у ветерана уже не осталось нервов на такое взаимодействие.

"Отдавать приказы на фронте и "рулить" в военкомате - это разное. В какую команду придут ветераны? Кто будет у них в подчинении? Герои позорных видео о мобилизации на улицах?"

Но и это еще не все. Отдавать приказы на фронте и "рулить" в военкомате - это разное. В какую команду придут ветераны? Кто будет у них в подчинении? Герои позорных видео о мобилизации на улицах? Те, кто годами брали взятки и думают, что через какое-то время так станет и при новом военкоме? Болото.

Впрочем, допустим, команду в военкомате можно создать. Остается вопрос эффективности. Выявлять и уничтожать врага - это не о том, чтобы качественно и массово находить гражданских, которые могут стать военными.

Напомню, как проходили первые волны мобилизации девять лет назад. Тогда были первые добровольцы, очереди у военкоматов. Со временем очереди сошли на нет, а план мобилизации остался. Тогда части столкнулись с ужасным ужасом - "аватарами": по повестке в армию массово шли пьянчуги с многолетними хроническими заболеваниями. Воины из таких - никакие. А вот проблем на фронте - полно.

"Напомню, как проходили первые волны мобилизации девять лет назад. Тогда были первые добровольцы, очереди у военкоматов. Впоследствии очереди сошли на нет, а план мобилизации остался"

Конечно, ни один военком-ветеран сейчас не вручит таким повестки. Не будет боевой офицер выполнять план любой ценой. И это - плюс. А минус в том, что "болотные твари" военкоматов выполнять план будут, и их работа "на бумаге" будет считаться более эффективной.

Кроме того, с 2014-го не изменилось главное - и тогда, и сейчас у многих в голове мысль: "Пусть воюет кто-то другой".

"Да, война - не санаторий. Война - это страшно, очень страшно. Но если спрятать голову в песок и чего-то ждать, то контрнаступление само собой не контрнастпит"

Да, война - не санаторий. Война - это страшно, очень страшно. Но если спрятать голову в песок и чего-то ждать, то контрнаступление само собой не контрнаступит. Я знаю бойцов, которые возвращаются в подразделение после ранения, воюют с двумя, тремя и более контузиями. Думаете, им и их собратьям хочется воевать больше всех?

В идеальной формуле мобилизации одни воюют, другие готовятся к войне, а военкомы лишь отбирают. При этом, готовятся не сами по себе - есть модели сборов, подготовки. Замена военкомов - важное условие для улучшения мобилизации, но недостаточное. Коррупция военкомов - это не основная проблема. Это всего лишь симптом, показатель того, что многие не хотят участвовать в войне. Убежать проще.

И еще один сверхнеприятный момент. Большинство освобожденных военкомов не сядут в тюрьму. Ведь доказать, что когда-то кто-то брал взятки невозможно: у прокуратуры не будет очередей из тех, кто откосил, но теперь решил признаться, каким образом и с помощью кого. Поэтому освобожденные военкомы, через какое-то время, вернутся к тому, что делали годами, но в другом "теплом" месте. И мы о них еще вспомним. Но самый популярный комментарий под новостью об их увольнении: "Отправьте их в окопы!". То есть он о том, что служба, война воспринимается как наказание.

"Освобожденные военкомы, через какое-то время, вернутся к тому, что делали годами, но в другом "теплом" месте. И мы о них еще вспомним"

Какого HIMARSа?! Неужели эта концепция помогает воспитывать патриотизм и пополнять ряды новобранцев? По-моему, она лишь закрепляет ИПСОшный тезис, что боевые действия обязательно равны смерти или тяжелому ранению: "Нас против воли отправляют "на убой""…

Да, между миром гражданских и фронтом - пропасть. И ни один военком-ветеран ее не преодолеет. Когда годами сращивался культ уклонения от армии, когда месяцами нас уверяли, что до мирной жизни осталось две-три недели, огромное количество людей будет отказываться верить, что война - на годы. В соцсетях слишком много мнений, что для победы нужны самолеты и ракеты, танки и морские дроны. Это создает массовую галлюцинацию, что оружие само собой переломит ход войны. Но, например, сбитые ракеты, это же не про железо, это про людей, которые надели форму.

"Победы - это люди, которые безумно хотят к семьям, но занимают или удерживают позиции. И лучших должны менять лучшие (а не военкомы-взяточники)"

Все наши победы - это люди. Это те, кто прямо сейчас ведет тяжелые бои за посадки, о которых не напишут в новостях. Победы - это люди, которые безумно хотят к семьям, но занимают или удерживают позиции. И лучших должны менять лучшие (а не военкомы-взяточники).

Впрочем, не военком-ветеран должен кого-то в этом убеждать! Не военкомат должен менять отношение к службе. И не повестка или ВСУшники, которые" вернутся и все исправят", должны привести каждого на курсы такмеда и в стрелковый тир.

Влад Абрамов