Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю министра инфраструктуры Владимиру Шульмейстеру, которого вместе с тогдашним главой ведомства подозревают в злоупотреблениях, причинивших государству более 30 млн долларов убытков.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, соответствующее решение сегодня принял следственный судья ВАКС.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн. Подозреваемый не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения обязан внести средства на соответствующий счет ВАКС", - говорится в сообщении.

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Также Шульмейстер обязан прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду, уведомлять их об изменении своего места жительства, работы или выезде за границу, а также воздерживаться от общения с другим обвиняемым по делу и свидетелями.

Это постановление представители экс-замминистра могут обжаловать в течение 5 дней.

Дело Владимира Шульмейстера - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, который возглавлял министерство с 2014 по 2016 годы, и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 30 млн долларов убытков.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, по которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50).

В НАБУ объяснили, что по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Следствие установило, что приказ приняли без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ".

По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 года из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов, которые сейчас и инкриминируют подозреваемым.

16 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к Пивоварскому меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 997 тыс. 900 гривень.

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