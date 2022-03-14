Первый выпуск доступен к просмотру на YouTube-каналах МОН, ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.

В понедельник, 14 марта, ЮНИСЕФ вместе с Министерством образования и науки запустили детский онлайн-садик НУМО с видеоуроками для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, первый выпуск доступен к просмотру на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ, а также на платформе MEGOGO.

Отмечается, что на этой платформе родители и воспитатели смогут найти необходимые развивающие материалы в открытом доступе, чтобы занять ребенка познавательными и развивающими активностями и, насколько это возможно, отвлечь от войны.

Программа онлайн-садика разработана командой воспитателей, также приобщали психологов, чтобы контент был безопасным для детей, которые сейчас находятся в стрессе. Онлайн-садик должен сохранить связь малышей с образовательным и развивающим процессом.

Онлайн-садик стал частью проекта НУМО - платформы, на которой собраны полезные подсказки, интересные упражнения и игры, помогающее дошкольникам ежедневно осваивать важные навыки для дальнейшего развития и не терять приобретенные компетентности.

Как сейчас работают школы в Украине

С 14 марта в Украине возобновлен учебный процесс в большинстве регионов.

Всеукраинское онлайн-расписание разработано для учащихся 1-11 классов, оно реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени будут иметь доступ все желающие.

Всеукраинская школа онлайн содержит видеоуроки, конспекты, тестовые задания, есть кабинет учителя, который дистанционно может держать связь с учеником, разработано мобильное приложение.

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