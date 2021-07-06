Военные маневры проведут на Яворовском полигоне во Львовской области с 17 по 30 июля.

На Яворовском полигоне во Львовской области с 17 по 30 июля Украина, США, Литва и Польша проведут совместные военные маневры "Три меча-2021".

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, к учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин. Эти учения впервые проводят в Украине.

От Украины в маневрах будет принимать участие подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Три народа - единая цель. Три народа #ЛИТПОЛУКРБРИГ (Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского) разделяют общие ценности и представляют единство многонационального подразделения, что в свою очередь отражает стабильность, готовность и единство усилий в регионе", - отмечается в сообщении Генштаба.

Маневры позволят странам-участницам построить и поддерживать эффективные рабочие отношения и улучшат взаимодействие между представителями ВСУ и ВС НАТО, при этом "Три меча-2021" будут иметь исключительно оборонительный характер, отмечается в заявлении.

Что такое военные учения Три меча

Учения Три меча - это многонациональные учения которые будут проведены в качестве командно-штабного учения и учения с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.

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Автор: Ирина Погорелая