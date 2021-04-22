Показатель смертности в Украине сейчас находится «на плато» в 400 умерших от коронавирусной болезни в сутки в среднем за неделю.

В Украине пройден пик суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

«Как видим, только в последние дни началось падение суточного количества умерших в среднем за неделю. Однако оно еще не является стабильным и высоким. Смертность пока находится «на плато» в 400 умерших в сутки в среднем за неделю, и этот тренд может говорить о том, что действительно наблюдается пиковое значение смертности», - заявил он.

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По его словам, со следующей недели ожидается «более явное» падение суточного количества умерших от COVID-19.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 16 тыс. 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 990 тыс. 353 человека, выздоровели 1 млн 533 тыс. 303, ПЦР-тестов проведено 9 млн 089 тыс. 301. Летальных случаев было зарегистрировано 41 тыс. 266.

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Автор: Константин Гончаров