Реализация этой инициативы соответствует требованиям процессуального законодательства и направлена в первую очередь на экономию средств бюджета.

С сегодняшнего дня суды начали отправку повесток и вызовов через Viber.

Как сообщила пресс-служба Государственной судебной администрации Украины, государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое относится к сфере управления ГСА, сообщает о выпуске обновленной версии программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда. Она предусматривает введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

"Речь идет о расширении способов отправки судебных повесток и вызовов в виде электронных сообщений. Так, с 15 февраля в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", - говорится в сообщении.

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В ведомстве пояснили, что реализация этой совместной инициативы ГП "ИСС" и Государственной судебной администрации отвечает требованиям процессуального законодательства и направлена в первую очередь на экономию средств бюджета.

Так, средняя стоимость отправки одной повестки для суда будет значительно ниже, поскольку для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение.

"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тыс. грн или 42%", - добавили в ГСА.

Внедрение цифрового документооборота в Украине

У Мінцифри продолжаются обсуждения по улучшению услуг для военнослужащих в приложении "Дие" в рамках мобилизации, впрочем каких-то конкретных решений на этот счет нет.

"Мы точно не будем использовать "Дию", чтобы отправлять повестки. Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами надо заниматься. Поэтому повесток в" действии" не будет, а над другими сервисами бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", - сказал глава министерства Михаил Федоров.

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