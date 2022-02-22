Вчера драка между депутатами и активистами произошла в сессионном зале горсовета.

В Ривне возле здания городского совета перед пленарным заседанием произошла стычка между депутатом от ВО "Свобода" Олегом Осуховским и активистом Ярославом Гранитным.

Как сообщил УНИАН свидетель инцидента врач-травматолог Ривненской городской больницы Роман Коваль, стычка произошла из-за того, что активистов и врачей этого медучреждения, которые пришли поддержать своего руководителя Евгения Кучерука в связи с информацией, что на его должность городская власть планирует назначить другого человека, не пустили в сессионный зал.

По его словам, драка произошла между депутатом-"свободовцем" Олегом Осуховским и активистом Ярославом Гранитным.

Руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая сообщила УНИАН, что на данный момент никаких заявлений по этому поводу к правоохранителям не поступало. Уголовного производства по данному факту полиция не открывала.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля во время пленарного заседания Ривненского городского совета произошла драка при участии депутатов, в частности, представителя от ВО "Свобода" Олега Осуховского.

На повестку дня сессии выносился вопрос о продлении контракта с руководителем Ривненской городской больницы, которого пришли поддержать коллеги-медики. Во время выступления врача двое депутатов одной из фракций подошли к трибуне, возле которой и началась драка между представителями депутатского корпуса и присутствующими на сессии. В результате помощь медиков понадобилась 43-летнему и 47-летнему городским избранникам.

По факту хулиганства в сессионном зале открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

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