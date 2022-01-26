В больницах города находится 351 пациент с COVID-19, из них 224 - в тяжелом состоянии.

В Одессе из-за ОРВИ и COVID-19 все школы с 27 января переходят на дистанционное обучение.

Об этом в Facebook сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

"Только что провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение перевести с завтрашнего дня все школы города на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и COVID-19", - написал Вугельман.

По словам директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, в городе наблюдается стремительное увеличение количества больных: болеют дети, члены семей. В связи с этим был инициирован вопрос о переходе на дистанционное обучение 1-11 классов с завтрашнего дня. Решение комиссии будет действовать до особого распоряжения.

Коронавирус в Одессе

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 729 жителей Одессы.

Читайте такжеВ Одессе зафиксировали первый случай заболевания штаммом коронавируса "Омикрон"По данным на 26 января, в больницах города находится 351 пациент с COVID-19, из них 224 - в тяжелом состоянии. За последние сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом у детей (42 мальчика и 34 девочки).

Всего в Украине за сутки 25 января обнаружили 24 321 новый случай COVID-19. В частности, заболели 2 809 детей и 642 медработника.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало ввести дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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