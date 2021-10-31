Прозаик и поэт до последних дней жизни писал произведения для детей.

31 октября в Одессе умер известный украинский детский писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко Владимир Рутковский.

Об этом сообщили его коллеги по Национальному союзу писателей Украины. По их информации, 84-летний писатель скончался после тяжелой болезни.

Рутковский родился в Черкасской области в 1937 году, он связал свою жизнь с Одессой. Учился в местном политехническом институте (сейчас – Национальный политехнический университет), по окончанию которого работал на Одесском суперфосфатном заводе. Публиковаться начал в 1959 году. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.

Читайте такжеНа 104 году жизни умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, внук которого погиб на ДонбассеВ 1966 году вышел его первый сборник стихов "Капелки солнца". (Всего он автор семи поэтических сборников).

Долгое время произведения Рутковского были недоступны украинскому читателю. Во времена СССР его не раз обвиняли в украинском национализме; отказывались издавать его произведения, однако переведенные на русский язык их принимали к печати в издательствах Москвы.

Владимир Рутковский: чем он известен

В Украине Рутковский стал известен уже при независимости. Признание читателей ему принесла, в частности, приключенческая тетралогия "Джуры". Это – необычное произведение. Историческое и современное, смешное и мудрое. В нем повествуется о жизни и смерти, земном и небесном, о первых нежных чувствах, о перемещении во времени, где верность и дружба остаются неизменными.

Именно за этот трехтомник (четвертый появился позже) писатель был удостоен Национальной премии им. Т.Г.Шевченко

Прозаик и поэт Владимир Рутковский – в числе самых титулованных писателей Украины. Его исторический роман "Сторожевая застава" удостоен премии им. Трублаини и премии Кабинета министров им. Леси Украинки; историческая эпопея "Синие Воды" стала "Книгой года- 2011" по версии "Би-Би-Си", повесть "Потерчата" возглавила список лучших книг Украины последнего десятилетия, сказочная повесть "Гости на метле" вошла в список лучших произведений мировой литературы для детей.

Кроме того, фильм-фэнтэзи по его роману "Сторожевая застава" увидели кинозрители 32 стран мира.

В 2018 году за книгу "Гости на метле" Рутковский был включен в Почетный список Андерсена.

Автор: Лариса Козовая