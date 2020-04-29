Центр добрых дел: как в Одессе студенты помогают пожилым во время карантина (видео)

К работе в центре привлекли предпринимателей, благотворителей и чиновников.

В Одессе студенты одного из вузов создали Центр добрых дел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также#Подвезиврача: как волонтеры помогают медикам добраться до больниц (видео)«Купить лекарства старикам, привезти продукты, тем, кто в них нуждается больше всего, или просто пообщаться с одинокими пенсионерами», – говорится в сюжете.

Отмечается, что к работе в центре привлекли предпринимателей, благотворителей и чиновников. А помочь уже успели тысячам людей на юге Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как в Тернополе волонтеры изготавливают бесплатные защитные щитки для медиков.