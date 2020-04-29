Центр добрых дел: как в Одессе студенты помогают пожилым во время карантина (видео)
11:44, 29 апреля 2020Общество
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К работе в центре привлекли предпринимателей, благотворителей и чиновников.
В Одессе студенты одного из вузов создали Центр добрых дел
В Одессе студенты одного из вузов создали Центр добрых дел.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте также#Подвезиврача: как волонтеры помогают медикам добраться до больниц (видео)«Купить лекарства старикам, привезти продукты, тем, кто в них нуждается больше всего, или просто пообщаться с одинокими пенсионерами», – говорится в сюжете.
Отмечается, что к работе в центре привлекли предпринимателей, благотворителей и чиновников. А помочь уже успели тысячам людей на юге Украины.
Ранее УНИАН сообщал, как в Тернополе волонтеры изготавливают бесплатные защитные щитки для медиков.
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