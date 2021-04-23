Среди желающих вакцинироваться - сотрудники батальона полиции особого назначения, сектора реагирования патрульной полиции, дежурные и кинологи.

В Одессе полицейских начали вакцинировать от COVID-19 китайским препаратом CoronaVaс.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня прививки делали в региональном главке и Белгород-Днестровском райотделе полиции.

Среди желающих вакцинироваться - сотрудники батальона полиции особого назначения, сектора реагирования патрульной полиции, дежурные и кинологи.

Заместитель начальника госучреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины в Одесской области» по медицинским вопросам Александр Бибиков рассказал, что прививки правоохранителям делают инактивированной вакциной CoronaVac.

«Ее достаточно как для первого этапа прививки, так и для ревакцинации, которую необходимо пройти примерно через две недели», - отметили в главке.

Сообщается, что в дальнейшем для проведения вакцинации мобильные бригады медиков также будут выезжать в территориальные подразделения полиции каждый раз, как будут формироваться списки желающих от десяти человек и более.

Вакцинироваться смогут, как аттестованные и вольнонаемные работники полиции, так и пенсионеры органов внутренних дел, члены семей полицейских - все, кто обслуживается в медучреждениях МВД.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

21 апреля Кабинет министров обнародовал Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции.

23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека.

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Автор: Лариса Козовая