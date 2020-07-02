В Одессе НАБУ проводит массовые обыски, в том числе и у мэра Труханова

Убытки, нанесенные общине Одессы, составляют более 500 миллионов гривень.

В Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сегодня проводят массовые обыски в рамках расследования дела о незаконном отчуждении имущества города.

Об этом УНИАН сообщил директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин.

По его словам, сейчас расследуется уголовное производство, в которое объединен ряд других производств. В частности, открытых в связи с покупкой Одесским горсоветом по завышенной цене помещений бывшего завода «Краян» и под расширение Западного кладбища, также – присвоением земельного участка военного аэродрома «Школьный», незаконным отчуждением нескольких помещений, находившихся в коммунальной собственности, и т. д.

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Обыски проводятся в разных районах Одессы, почти в 20 местах - по месту работы и проживания подозреваемых, возможных фигурантов дела, в том числе должностных лиц горсовета.

«Это ряд уголовных производств, которые объединены в одно. Изучается причастность должностных лиц к завладению имущества и денежных средств местной общины», - сказал Деулин.

Предполагается, что преступная группа, причастная к коррупционным схемам, действовала на протяжении длительного времени. Сумма убытков, нанесенных общине, по предварительным данным, превышает 500 млн грн. В частности, при покупке завода «Краян» общине нанесен убыток 92 млн грн, при «расширении» кладбища - примерно 130 млн грн.

«Если мы говорим об объектах коммунальной собственности, то здесь убытки - более 200 млн грн. При завладении участка земли «Школьного» - более 100 млн грн… Поэтому в совокупности мы предполагаем, что это - более полумиллиарда… Окончательная сумма будет установлена в ходе проведения следствия, соответствующих экспертиз и пр.», - сказал Деулин.

Он также отметил, что сейчас все факты и возможная причастность фигурантов к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества, путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил УНИАН представитель Одесского горсовета, обыски сегодня проводились, в том числе якобы у руководителя депутатской фракции горсовета «Доверяй делам» (фракция мэра Одессы Геннадия Труханова) Олега Брындака, который также возглавляет постоянную комиссию городского по вопросам землеустройства и земельных правоотношений.

Также обыски якобы проводились у известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого длительное время связывали в Одессе с Трухановым.

По другим данным, обыски проводились у Труханова и вице-мэра Павла Вугельмана.

Как сообщал УНИАН, правоохранители открыли ряд уголовных производств, в которых фигурируют представители местной власти, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов.

В числе дел - покупка завода «Краян», отчуждение земли под расширение Западного кладбища и пр.

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