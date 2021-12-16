Премьер Шмыгаль дал одно обещание представителям бизнеса.

В Украине больше не будет локдаунов, заверяет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом пишет НВ.

По его словам, жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - заявил он.

По его словам, для тех заведений, сотрудники и клиенты которых полностью вакцинированы, ограничений фактически не существует.

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В отношении масочного режима у премьера иной прогноз - он предполагает, что данное ограничение продлится в ближайшие годы.

"Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а, возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%", - пояснил он.

Ранее в Минздраве сообщили, что на период новогодне-рождественских праздников в Украине останутся карантинные меры, которые были введены ранее. Невакцинированные украинцы и в дальнейшем смогут посещать общественные места исключительно при наличии отрицательных тестов на COVID-19.

Накануне Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.

Автор: Юрий Годован