В Днепре 20 медиков, которые лечат больных коронавирусом, живут в больничном корпусе (видео)

На борьбу с коронавирусом тут пошли медики-добровольцы. Говорят, что труднее всего выдерживать по несколько часов в защитных костмах.

Профессиональный праздник на круглосуточной работе. Украина отмечает день медсестры.

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По крайней мере 20 специалистам областной больницы Днепра празднование пришлось отложить. Уже несколько недель медики отделения, где лечат больных коронавирусом, не были дома. Обнять родных они смогут лишь по завершению вахты и только при условии, что их ПЦР-тест на коронавирус будет отрицательным.

На борьбу с коронавирусом тут пошли медики-добровольцы. Говорят, что труднее всего выдерживать по несколько часов в защитных костмах, когда нельзя пойти даже в туалет.