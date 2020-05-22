В центре Одессы расчистили завалы разрушенного дома

Причиной обвала предварительно называют нарушения во время строительных работ, которые проводились рядом с домом.

Сегодня в центре Одессы завершены работы по расчистке завалов на месте рухнувшего 4-этажного жилого дома на ул. Торговой.

Техника и личный состав ГСЧС возвращаются к местам постоянной дислокации, сообщили в региональном главке ГСЧС в Одесской области.

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Разбор строительных конструкций, упавших в результате разрушения стены жилого дома, проводился пять дней, 18-22 мая.

18 мая в центре Одессы, на ул. Торговой, 20 произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, причина обвала – нарушения во время строительных работ, которые проводились рядом с домом.

По факту случившегося полиция начала расследование.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе за 3 дня произошло уже второе обрушение части жилого дома.

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