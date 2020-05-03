В центре Киева предприниматели требовали ослабить карантин

В конце апреля правительство разрешило возобновить работу продовольственных рынков. Представители малого бизнеса также требуют от правительства отменить ограничения на их работу.

В Киеве сегодня на Майдане Незалежности несколько десятков представителей малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу в период карантина.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

В акции, по словам организаторов, приняли участие предприниматели из разных регионов - Киева, Львова, Харькова, Чернигова, Винницы и других городов.

Демонстранты требовали предоставить возможность работы малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Все участники акции были в масках и соблюдали дистанцию.

Свою акцию предприниматели продолжили под Офисом президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство ввело в Украине карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 17 марта запретили работу заведений развлечений и общественного питания (кроме приготовления еды на вынос), ограничено движение транспорта. Работают продуктовые магазины и аптеки, а также с определенными оговорками магазины строительных материалов (такие, как сеть гипермаркетов "Эпицентр"), интернет-магазины.

В конце апреля правительство разрешило возобновить работу продовольственных рынков. Представители малого бизнеса также требуют от правительства отмены ограничений на свою работу.