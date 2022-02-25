Два основных вопроса в бомбоубежищах - о смерти Путина и о победах ВСУ.

В бомбоубежища люди могут приходить с домашними животными.

Об этом написала в Facebook народный депутат Украины Кира Рудик (фракция "Голос").

"Сегодня утром была в бомбоубежище на районе и на станции метро. Общалась с киевлянами, настроение - боевое. Кроме вопросов типа "когда уже путин сдохнет" и "а что там наши, дают жару?" один из важных моментов - это домашние животные в убежищах".

Рудик отмечает, что домашние животные - это "члены семей, и по закону они имеют право быть в убежищах вместе со всеми. Им тоже очень страшно, и людям страшно покидать своих любимцев на произвол судьбы". При этом она подчеркнула необходимость придерживаться "общих правил взаимоуважения и помощи".

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