Упрощенные условия провоза животных отменяются с 27.03.2023 года.

Отменяются упрощенные условия для некоммерческого перемещения домашних животных (собак, котов, хорьков) с территории Украины в Республику Польша.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, согласно официальной информации компетентного органа Республики Польша, упрощенные условия провоза животных отменяются с 27.03.2023 года.

Отныне условия перемещения будут соответствовать общим критериям законодательства Европейского союза учитывая особенности определенные Регламентом (ЕС) № 576/2013, среди которых:

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- животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа (транспондера) или татуировки, нанесенной до 03.07.2011 года;

- животное должно иметь действительную прививку против бешенства (дата вакцинации не должна предшествовать дате нанесения транспондера или татуировки или дате считывания транспондера или татуировки, указанным в соответствующем разделе идентификационного документа; ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации);

- должно быть проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству (уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ / мл);

- животное должно иметь согласованную форму сертификата здоровья животных для некоммерческого перемещения в государства-члены Европейского союза.

Временно до отдельной отмены, при условии наличия соответствующего результата исследования не потребуется период ожидания три месяца с момента забора крови для проведения серологического исследования на определение титра антител к бешенству до даты некоммерческого перемещения.

Война в Украине и спасение животных

После полномасштабного вторжения России в Украину были отменены любые ограничения на вывоз домашних животных в другие страны. Для спасения животных от войны, хозяевам дали возможность вывозить любимцев без документов, микрочипов и даже соответствующих прививок.

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