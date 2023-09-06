Умеров отметил, что среди важных стратегических задач - повышение оборонной способности украинского производителя.

В Министерстве обороны Украины будет нулевая толерантность и терпимость к коррупции. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая в парламенте 6 сентября перед назначением на должность.

Он отмечает, что будет бороться с коррупцией.

"Ноль толерантности и ноль терпимости к коррупции. Каждая украденная гривня стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами никаких переговоров не ведут. Наш план максимально исключить коррупционные проявления", - подчеркнул Умеров.

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По его словам, надо полноценно запустить агентства по закупкам и он считает это "вопросом чести".

Умеров заявил, что намерен провести аудит всех направлений работы министерства.

"Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые есть у Министерства обороны", - отметил он.

Умеров отметил, что среди важных стратегических задач - повышение оборонной способности украинского производителя.

"Все, что можно производить в Украине, надо производить в Украине", - добавил он.

Министр подчеркнул, что среди операционных первоочередных задач – начало активной подготовки необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Умеров подчеркивает необходимость запустить Единый реестр призывников, который исключает любые коррупционные риски. Он отметил, что для него война началась не в 2022 году и даже не в 2014 году.

"Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым. Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности российского колониализма, который пытался сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле", - сказал Умеров.

При этом подчеркнул, что России это не удалось раньше и не получится никогда.

Назначение Умерова министром обороны

5 сентября Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с 4 ноября 2021 года. Его отставке предшествовали скандалы с якобы коррупционными проявлениями при закупке продуктов для армии и военной формы.

6 сентября Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру, которая была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским, Рустема Умерова. До этого он работал на должности председателя Фонда государственного имущества.

Назначение Умерова поддержали 338 народных депутатов. Один нардеп воздержался, ни один не проголосовал против. 21 депутат не участвовал в голосовании.

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