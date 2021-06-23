С 2008 года по 2010-й он был уполномоченным президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

Умер украинский физик, дипломат и политик Богдан Соколовский. Ему было 67 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила медиа-эксперт Лариса Мудрак.

«Мы много и часто говорили о стойкости, преданности, служении. Истории страны, наследственных травмах, идентификации нации. Он тонко и глубоко чувствовал особые нюансы роли и возможности Украины на мировой карте. Знал то, о чем сейчас уже не успевают говорить в политических войнах и дипломатических диалогах. Знал глубокую сущность», – отметила она.

Богдан Соколовский: что о нем известно

Богдан Соколовский окончил физический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко.

Читайте такжеУмер известный украинский писатель ГерасимчукБыл кандидатом физико-математических наук и более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий.

С 1993 года работал на дипломатической работе в МИД Украины (работал в ФРГ, США, Австрии, был начальником управления экономического и научно-технического сотрудничества МИД).

2008-2010 – уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

В 1989-1999 годах, с 2011 – член Народного Руха Украины.

У него остались жена и двое детей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц