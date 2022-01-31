Он скончался в больнице 30 января.

На 85-м году жизни умер советский и российский кинорежиссёр Виктор Мережко.

Об этом пишет Комсомольская правда.

Его дочь рассказала, что в декабре он начал задыхаться. Близкие предположили, что у него коронавирус, но он отказался обращаться к врачам и занялся самолечением.

Когда его заставили пройти компьютерную томографию, выяснилось, что у него одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%.

Читайте такжеЦымбалюк ответил подписчикам, которые требуют научить его жену украинскому языку"Сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел", - рассказала дочь Мережко.

Режиссер три недели провел в реанимации, 31 января его должны были перевести в палату.

Виктор Мережко: что известно о режиссере

Мережко написал сценарии к более 60 фильмам ("Трясина", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Под небом голубым…") и телесериалам ("Провинциалы" и "Сонька - Золотая Ручка").

Был сценаристом мультфильмов "Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", "Волчище - серый хвостище", "Медведь - липовая нога" и "Приключения пингвиненка Лоло".

В 2014 году Мережко поддержал аннексию Крыма Россией, а также заявил, что американцы "поставили задачу рассорить русский и украинский народы".

"Факт присоединения Крыма свершился при помощи общенародного референдума жителей Крыма. … Это была мощная, блистательно проведенная операция, которая войдет в мировые учебники истории. Бескровно, без выстрелов, путем референдума в считаные дни Крым был присоединен", - сказал он в одном из интервью.

В июле 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд на территорию страны. Также его внесли в базу "Миротворца".

Также известно, что режиссер выступал против принудительной вакцинации от коронавируса.