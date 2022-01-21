Волонтер поддерживал украинских военных и помогал собрать для них средства.

Скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого называли "украиским Ником Вуйчичем" и "человеком без тела".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Самойленко.

"Наш Антошка, наш давний и дорогой друг... Сегодня он ушел от нас... Перестало биться сердце великого человека. Сочувствуем родным и друзьям. Он всегда будет с нами!" — написала она.

Причины смерти пока не называются. О дате и времени прощания обещают сообщить позже.

Читайте такжеНа Волыни умер доброволец, воевавший за Луганский аэропорт

Чем известен волонтер Антон Дубишин

У Антона Дубишина была тяжелая форма инвалидности из-за диагноза спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана. Мужчина мог двигать лишь одним пальцем левой руки и головой.

Несмотря на тяжелую болезнь, Дубишин активно занимался волонтерской и общественной деятельностью. Он собирал помощь для детдомов и интернатов, поддерживал украинских военных на Донбассе.

Антона сравнивали с известным австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем, родившимся без рук и ног.

Напомним, 8 декабря 2021 года умер легендарный волонтер Сергей Максимец, которого бойцы в зоне ООС прозвали "Дядя Сережа". Сергею Максимцу было 69 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: