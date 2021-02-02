"Укрощение" выбивал долгов. Какие новшества депутаты предлагают для коллекторов

На рынке взыскания долгов по кредитам грядут положительные перемены. По крайней мере, намек на это есть - Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, призванный упорядочить деятельность коллекторов. Документ регулирует правила взыскания любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по займам, а также вводит ряд норм этического поведения для «выбивал» долгов.

Круглосуточные звонки с угрозами, незваные «визиты» выбивал долгов по кредиту, буллинг родственников и соседей должника – все это методы работы коллекторов, которые зачастую стоят людям здоровья, а иногда и жизни. Такое положение вещей на сегодня, к сожалению, далеко не редкость. И все из-за экономической нестабильности, что провоцирует рост задолженности по займам, низкой финансовой грамотности украинцев, а также несовершенства законодательства.

Последнее решили исправить народные депутаты. Они поддержали в первом чтении законопроект, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

Как отметила один из авторов документа, глава парламентского подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект приводит в норму взыскание любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто их взимает.

«Например, запрещается использование техник агрессивного дозвона, устанавливаются временные ограничения для контакта взыскателя с должником», - рассказала парламентарий.

По ее словам, законопроектом предлагается установить систему государственного контроля соблюдения этических правил поведения коллекторов. Профильному регулятору - Национальному банку - предлагается предоставить контрольные полномочия, чтобы он имел право допускать на рынок коллекторов или наоборот исключать их из перечня тех, кто имеет право на работу.

Также предлагается установить штрафы для тех компаний, которые будут привлекать коллекторов, исключенных из официального реестра.

Но на этом новшества не заканчиваются. Что еще предлагается сделать, чтобы обуздать «выбивал»?

Тонкости грядущих изменений

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за нестабильности банковской системы, спровоцированной экономическим кризисом и рядом глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед нашей страной, возникла насущная проблема - несвоевременный возврат кредитных средств.

В сложившихся условиях, банковские и другие финансовые учреждения вынуждены принимать определенные меры по урегулированию вопроса просроченной задолженности, обращаясь, в том числе, к услугам так называемых коллекторских компаний, деятельность которых в Украине остается неурегулированной на законодательном уровне должным образом. На сегодня в нашей стране насчитывается более 200 таких компаний.

Как поясняют авторы документа, в условиях, когда количество проблемных кредитов растет, вопросы законодательного урегулирования взаимодействия с должником при возвращении просроченной задолженности является крайне актуальным и требует немедленного решения, в частности, путем введения четких правил поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая уголовно наказуемые деяния. Для побуждения должников рассчитаться по долгам, коллекторы довольно часто прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей, применяя при этом жесткие, а иногда и противоправные методы. Это - пренебрежение человеческим достоинством, вторжение в частную жизнь и нарушение прав и свобод человека, которые защищаются Конституцией и законами Украины.

Все недостатки сегодняшней ситуации депутаты предлагают усовершенствовать новым законопроектом. Так, в документе дается определение таких терминов, как «урегулирование просроченной задолженности» и «коллекторская компания».

Законопроектом предлагается установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности, а именно:

соблюдать требования к этическому поведению и правилам взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании для урегулирования просроченной задолженности и/или уступке требований новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщать Национальному банку о заключении с коллекторской компанией договора (в сроки и порядке, которые определены НБУ);

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра или в случае нарушения требований к этическому поведению (2 и более раз в год).

Кроме этого, предлагается установить требования к взаимодействию с потребителем (его представителем) при урегулировании просроченной задолженности (требования к этическому поведению), которое может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

направление сообщений (текстовых, голосовых и других, в том числе без привлечения работников путем использования программного обеспечения);

направление почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должны сообщить свое название, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Национальный банк предлагается наделить полномочиями контроля данного рынка услуг.

Мнения экспертов

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько считает, что законопроектом предполагаются позитивные изменения. К примеру, будет создан реестр коллекторских компаний под патронатом Национального банка. Все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, должны будут зарегистрироваться в реестре. Если коллектор нарушит требования, то будет нести ответственность: от штрафов в 50-100 тысяч гривен до исключения из реестра. Также предлагается установить штрафы для тех компаний, которые будут привлекать коллекторов, исключенных из реестра.

Юрист отмечает, что будет осуществляться надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей. Национальный банк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями и защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой придется урегулировать просроченную задолженность. Коллекторы должны будут соблюдать требования к этичному поведению во время взаимодействия с потребителем.

«Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. Будет ли закон работать - покажет время, но сама попытка урегулировать деятельность коллекторов является прорывом. Например, запрещается использование техник агрессивного дозвона. Коллекторы не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях невыполнения договора, в частности, звонить должнику ночью, скрывая свои номера, звонить работодателям, родственникам, распространять персональные данные, отправлять текстовые, голосовые, почтовые и другие сообщения с угрозами», - подчеркнул юрист.

Адвокат, старший юрист KPMG Law Ukraine Богдан Шишковский также отмечает, что урегулирование вопроса коллекторской деятельности и процедуры урегулирования проблемной задолженности на законодательном уровне – хороший шаг государства, чтобы привести в порядок теневой рынок коллекторских компаний.

По его словам, с одной стороны, законопроект предусматривает широкий спектр требований и ограничений для коллекторских компаний, которые, на первый взгляд, соответствуют мировой практике и защищают потребителей от недобросовестных кредиторов и коллекторских компаний. С другой стороны, законопроект предусматривает достаточно жесткие меры воздействия, которые Национальный банк может применять не только к самим коллекторским компаниям, но и к финансовым учреждениям - вплоть до отзыва лицензии.

«Поэтому, детализация порядка применения мер воздействия НБУ за нарушение требований/ограничений коллекторскими компаниями является чрезвычайно важной и должна быть отражена на подзаконно-нормативном уровне для соблюдения принципа соразмерности. Заработает ли законопроект на практике - довольно спорный момент, поскольку все зависит от стимулов, которые регулятор будет применять к участникам рынка. Думаю, что НБУ, в первую очередь, будет поощрять именно финансовые учреждения работать с теми коллекторскими компаниями, которые соответствуют требованиям законопроекта», - отметил эксперт.

Документ о новшествах для коллекторского рынка принят только в первом чтении. Возможно, ко второму чтению в него будут внесены изменения. Главное, чтобы они пошли на пользу простым украинцам.

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter