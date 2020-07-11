Языковой омбудсмен назвал ключевой документ для популяризации украинского языка

По его словам, программа развития украинского языка - это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить работу по популяризации и объяснения основных норм закона о языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ожидает утверждения Кабинетом министров программы развития украинского языка.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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«Нужно, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, изучения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации и объяснения основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования», – сказал Кремень.

Он добавил, что офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства. «Запуск институции, ее работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за выполнением. Это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинского языка – это ... другое», – отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, языковой омбудсмен после своего назначения рассказал о своих задачах.

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