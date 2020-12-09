Виктор Назаров до сих пор вину в катастрофе отрицал.

Обвиняемый по делу сбитого Ил-76 произнесет сегодня речь перед тем, как судьи уйдут в совещательную комнату.

Виктор Назаров в Днепровском апелляционном суде обжалует приговор о семи годах заключения. Об этом говорится в сюжете ТСН.Читайте такжеДело сбитого Ил-76 под Луганском: родственники погибших и военные требуют пересмотра дела (видео)

Суд первой инстанции в Павлограде признал его виновным в служебной халатности. Виктор Назаров до сих пор вину отрицал.

Дело Ил-76: что известно

14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».

Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Вооруженных сил Украины и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

Главным подозреваемым стал генерал Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года признал Назарова виновным в халатном отношении к военной службе, в результате которого погибли 40 военнослужащих и экипаж самолета Ил-76, и лишил его свободы на срок 7 лет.

Кроме того, суд обязал Минобороны возместить моральный ущерб пострадавшим по делу - родственникам погибших.

Назаров свою вину относительно сбитого самолета не признал и подал апелляцию на решение суда.

В январе 2018 года Апелляционный суд Днепропетровской области назначил повторную экспертизу по делу Назарова.

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Автор: Ольга Робейко