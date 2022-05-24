Корпорация Google предоставит 43 тыс. ноутбуков украинским учителям.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, что предусматривает передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение", - отметил Федоров.
Кроме этого, педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.
"Вместе с МОН мы продолжаем двигаться к нашей цели — обеспечить ноутбуком каждого учителя", - добавил Федоров.
Напомним, ранее Михаил Федоров заявляет, что украинское правительство сотрудничать с Microsoft о документировании военных преступлений России.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Харьковская разработчица призвала IT-специалистов со всего мира поддерживать Украину
- Google вывезла большинство сотрудников из России
- Apple отобрала у россиян последний способ оплаты приложений и подписок в App Store