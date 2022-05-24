Также педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google и бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

Корпорация Google предоставит 43 тыс. ноутбуков украинским учителям.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, что предусматривает передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение", - отметил Федоров.

Кроме этого, педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

"Вместе с МОН мы продолжаем двигаться к нашей цели — обеспечить ноутбуком каждого учителя", - добавил Федоров.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявляет, что украинское правительство сотрудничать с Microsoft о документировании военных преступлений России.

Вас также могут заинтересовать новости: