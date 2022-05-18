Украинская вышиванка - это гордость нашего народа.

Ежегодно 19 мая отмечается День вышиванки - праздник традиционной украинской одежды. Вышиванка - это предмет гордости украинцев. Это традиция, которая передавалась из поколения в поколение, несмотря на многочисленные притеснения украинской культуры.

История украинской вышиванки

Нельзя точно установить период возникновения вышиванки. Зачатки этого ремесла существовали ещё у скифов. Также узорами, похожими на вышиванку, украшены некоторые предметы посуды Трипольской культуры. На жестянках 6 века изображены фигуры мужчин в вышитых рубашках, похожих на костюмы времен Киевской Руси.

Во время раскопок могил и курганов археологи находили старинные вышитые рубашки. Это говорит о том, что вышиванка была очень важной для наших предков, ведь в могилу кладут самые ценные вещи.

В Киевской Руси вышиванки считались дорогой и нарядной одеждой. Работа вышивальщиц очень ценилась, этим ремеслом обладали немногие. Существовали специальные школы, где обучали ремеслу.

К 15 веку вышиванки стали более доступными, а делать красивые узоры умела почти каждая женщина. Молодые девушки вышивали себе сорочки к свадьбе для приданого. Также более популярными стали мужские вышиванки. Костюмы делились на повседневные и праздничные.

Узоры вышиванок по регионам Украины

Каждый регион Украины имеет узор вышивки, характерный именно для этой местности.

На Полтавщине вышивали белой нитью на белой ткани с помощью техники гладь. Вышиванки Винницкой области отличались сочетанием большого количества техник и цветов. На Житомирщине вышивали мелким крестиком и использовали простые геометрические узоры, а также покрывали вышивкой весь рукав.

Киевские вышиванки отличались богатыми растительными узорами. В Черниговской области вышивали абстрактные орнаменты очень мелким крестиком и часто использовали бисер. На Днепропетровщине часто вышивали черной нитью и обшивали манжеты рукавов. На юге Украины и в Крыму были популярны цветочные узоры. В Запорожской области часто вышивали цветы и калину, а в Одесской - геометрические узоры красной и черной нитью.

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