Средний уровень заработной платы в месяц колеблется в районе 44000 гривен.

В Польше назвали пять городов, которые больше всего нуждаютсяв украинских работниках, столицы страны Варшавы в этом списке нет.

Как говорится в статистических данных, переданных УНИАН, за первую половину июля в международную компанию по трудоустройству Gremi Personal было сделано 2580 запросов на украинских работников. Больше всего вакансий было в таких городах (воеводствах): Гданьск - 484 вакансии, Вроцлав - 236 вакансий, Катовице - 233 вакансии, Познань - 232 вакансии, Лодзь - 220 вакансий.

Интересно, что столица Польши Варшава не попала в список городов, наиболее конкурирующих за украинцев. В агентстве объясняют - заводы, фабрики и любые крупные производства находятся далеко от Варшавы, в которой в основном предусмотрена работа в офисах. Однако специалисты заметили изменения в тренде трудоустройства.

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"Сейчас спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций растет в геометрической прогрессии. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые также отдают предпочтение своим гражданам. Конечно, количество таких вакансий намного меньше, но это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах ниже их компетенции", - цитирует пресс-служба директора департамента рекрутации Gremi Personal Анну Джоболду.

Между тем, специалисты рассказывают, сколько предлагают за один рабочий час самым востребованным техническим специалистам. А именно: сварщик зарабатывает 30 злотых (275 грн), работник мясного цеха – 28 злотых (256 грн), электрик – 27 злотых (248 грн), монтажник металлоконструкций – 27 злотых (248 грн), столяр – 26 злотых (238 грн).

Таким образом, средний уровень заработной платы в месяц среди указанных вакансий колеблется в районе 44000 гривен.

Какая ситуация на рынке труда в Украине

Как сообщал УНИАН, рынок труда в Украине, значительно сократившийся после начала полномасштабной войны, в целом продолжает восстанавливаться. По данным сайта Work.ua, в начале лета несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты.

Киевская область остается лидером по количеству работы - на нее приходится почти треть от общего количества вакансий. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено примерно 10% работы в Украине. а третье - Днепропетровская.

Также в июне в июне продолжился рост средней заработной платы. За первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% - с 15 тыс. до 17 тыс. грн.

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