Речь идет о 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак" и не только.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по материалам Офиса Генерального прокурора к российскому олигарху греческого происхождения Ивану Саввиди о национализации его украинских активов.

По данным Государственного бюро расследований, суд постановил взыскать в доход государства 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", фактическим конечным владельцем которых является Саввиди - российский предприниматель греческого происхождения, обладающий тесною связью с властями РФ.

"Саввиди причастен к антиукраинской деятельности и после начала полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой "ДНР", - отмечается в сообщении.

В ГБР информируют, что ранее в ходе расследования активы, а также комплекс нежилых помещений, средства на банковских счетах на общую сумму 23,4 миллиона гривен и 345 тыс. долларов США, а также транспортные средства были арестованы и переданы в управление АРМА.

Сейчас работа по выявлению российского имущества в Украине продолжается.

В этом месяце ВАКС прижал еще одного олигарха РФ

В этом месяце стало известно, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил другой иск Министерства юстиции Украины - о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из Российской Федерации Эдуарда Худайнатова.

Отмечалось, что в доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", что оценивается в почти полмиллиарда гривен.

По данным следствия, Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.

Однако сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного владельца. Также следствие установило, что Худайнатов является одним из доверенных лиц Путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-групп" и входил в совет директоров "Роснефти".

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