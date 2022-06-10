Кабмин создал оргкомитет для проведения конкурса.

Кабинет министров создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Создан Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение" и утвержден его состав", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestrа с песней Stefania выиграла песенный конкурс "Евровидение-2022", который проходил в итальянском Турине. Таким образом следующий конкурс должен состояться в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не сомневается, что следующий международный песенный конкурс"Евровидение" должен состояться в Украине.

По его словам, Украина уже получила специальный опросник, в котором есть вопросы, которые необходимо урегулировать для организации "Евровидение".

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