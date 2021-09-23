Переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом. В Украину направляется эвакуационный самолет.

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сегодня утром переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", - отмечается в сообщении.

В управлении разведки отметили, что Украина в очередной раз продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи своим гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались.

Читайте такжеЗаробитчанин объяснил, почему за рубежом сложно получить медпомощь"Наши спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников. Успешные действия представителей ГУР МО Украины вывели наше государство в десятку стран Европы, которые имеют самый высокий результат по эвакуации гражданских граждан из Афганистана", - сказано в сообщении.

Эвакуация из Афганистана: что известно

В августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан.

Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Позже стало известно, что из Афганистана необходимо эвакуировать еще 159 украинцев.

Автор: Виталий Саенко