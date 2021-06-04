Сертификационную работу по истории Украины изъявили желание выполнять почти 299 тысяч человек.

Сегодня, 4 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины. Участие в нем примут почти 299 тысяч человек.

Какие документы нужны участнику ВНО

Внешнее независимое оценивание 2021 года проходит в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Участники, в частности, должны соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации медиков.

Допуск участников к пункту тестирования будет осуществляться с 9:50 до 10:50. Его процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае опоздания или невозможности предъявления оригинала сертификата либо документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен к пункту проведения ВНО.

Что можно и запрещено брать на ВНО

Читайте такжеВ Украине 80% поступающих выбирают высшее образованиеУчастникам тестирования следует взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно будет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В то же время абитуриент не может иметь при себе никаких средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Такие вещи нужно оставить в специально отведенном месте, которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Как будет проходить ВНО по истории Украины

Сертификационная работа по истории Украины насчитывает 60 заданий различных форм и состоит из двух частей: "История Украины ХХ – начала XXI в." (30 заданий) и "История Украины от древнейших времен до конца XIX в." (30 заданий).

Их нужно сделать за 150 минут, а правильное выполнение дает возможность участникам тестирования набрать 94 балла.

Во время определения результата ВНО по истории Украины по шкале 100-200 баллов учитывают тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий.

При этом также будет установлен порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла каждого участника, преодолевшего порог "сдал/не сдал", будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов.

ВНО 2021 в Украине: что известно

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Автор: Алина Вишневская