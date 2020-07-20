В Киеве открыли памятный знак Павлу Шеремету (видео)

Мемориал установили на улице Ивана Франко – недалеко от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он погиб.

В понедельник, 20 июля, в четвертую годовщину убийства Павла Шеремета, на пересечении столичных улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко открыли памятный знак Павлу Шеремету.

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Мемориал выполнен в форме символического белого листа бумаги, на котором написано имя и фамилия погибшего журналиста, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Также внизу написаны слова: "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

На месте убийства Шеремета с 7:45 (именно в это время взорвался его автомобиль) начали собираться коллеги и друзья погибшего. Они несут цветы к памятному знаку.

Как сообщает Украинская правда, автор мемориала - известный украинский скульптор Назар Билык.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

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Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

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Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении машины Шеремета и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

В конце мая Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем Дугарь мера пресечения изменена с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, против Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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