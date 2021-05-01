Министр Малюська отметил, что чем дольше продолжительность содержания в СИЗО, тем большую компенсацию он может получить.

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко может получить компенсацию на время пребывания в СИЗО.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет НВ.

Малюська отметил, что чем дольше продолжительность содержания в СИЗО, тем большую компенсацию он может получить.

"Есть компенсация. За необоснованные обвинения, за все время содержания его в СИЗО может быть выплачена компенсация", - добавил министр.

Дело Шеремета: что известно

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

30 апреля Антоненко выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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Автор: Олег Давыгора