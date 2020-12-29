Женщина нанесла ребенку многочисленные удары, от полученных травм ребенок скончался.

В Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая нанесла смертельные телесные повреждения 3-летнему сыну, и рассказали подробности инцидента.

Читайте такжеНа Донетчине отчим до смерти забил цепью полуторагодовалого мальчика (фото)Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение о смерти ребенка поступило в полицию 28 декабря около 08:05 от врача скорой медицинской помощи.

Правоохранители установили, что накануне вечером, находясь по месту жительства, 25-летняя женщина нанесла множественные телесные повреждения своему 3-летнему сыну.

Отмечается, что мать нанесла ребенку многочисленные удары по голове и туловищу.

"Утром мальчику стало плохо, и мать повезла его в больницу, однако по дороге в медицинское учреждение ребенок умер", - говорится в сообщении.

Убийство ребенка в Днепропетровской области: подробности расследования

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

28 декабря женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое повреждение, повлекшее смерть) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследования по ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Тело мальчика направили в Синельниковского бюро судмедэкспертизы для установления причин смерти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская