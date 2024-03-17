Повестка - это уточнение, а не прямой рейс в армию.

В ТЦК и СП уточнили, почему иногда рассылают повестки людям с инвалидностью - тем, кто в целом считается непригодным к службе в армии, даже в период полномасштабной.

Цель объяснили в Ковельском районном территориальном центре комплектования (Волынская область). Там говорят, что повестка - это не "прямой рейс" мужчины на фронт.

Если ее получил человек с инвалидностью, значит, ему просто следует обновить о себе данные. Обычно именно по этой причине он получает этот "белый билет".

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"Если гражданин получил инвалидность после призывного участка, не обновил сведения о своем состоянии здоровья, или вообще не стал на учет в ТЦК и СП, в таком случае в территориальном центре комплектования и социальной поддержки о его инвалидности знать не могут", - пояснили там.

Там напомнили, что согласно постановлению КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года, любой человек, при изменении персональных данных (женитьбы, другого состояния здоровья, рождения или усыновления ребенка и т.д.), должен сообщить об этом ТЦК. Правовое поле регламентирует, что на это каждый имеет 7 дней.

В то же время обновленные данные о себе следует предоставить работодателю, а также ЦНАПу - всем органам, которые уполномочены вести учет ваших данных.

В ТЦК напомнили: даже если ВВК (военно-врачебная комиссия) говорит, что человек пригоден к службе в армии - его сначала учат, а уже потом распределяют в то или иное подразделение на фронт. В случае, если человек уже имеет боевой опыт, он все равно проходит слаживание в воинской части, вспоминает свои навыки, акцентирует учреждение.

Работник ТЦК объяснил как мобилизует украинцев

Один из работников Черкасского территориального центра комплектования объяснил, насколько трудно ему в военное время раздавать повестки. Назар Коненко говорит, что его ежедневно пытаются вывести на скандал один-два украинца, создавая конфликтные ситуации.

Мужчина объяснил журналистам, где именно и как именно раздает повестки. По словам Назара, зараза на фронте один защитник работает за троих - нация должна понимать реальность, понимать, что ВСУ имеют потери, их надо пополнять.

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