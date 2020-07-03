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Туристы пытались вынести из зоны ЧАЭС 30 кг ягод

18:34, 03 июля 2020
Общество
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О всех незаконных туристов полицейские составили административные протоколы / facebook.com/mvs.gov.ua

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Как сообщает полиция Киевской области, сборщиков ягод работники полиции обнаружили во время патрулирования.

Так, житель Полесского района Киевской области в районе села Новая Марковка пытался вынести за пределы зоны ЧАЭС почти 23 кг ягод, а житель Житомирской области собрал 7 кг черники.

По этим двум фактам возбуждены уголовные производства по ст. 267-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители обнаружили еще компанию из семи человек из Житомирской области, которые проникли в зону ЧАЭС вне контрольно-пропускных пунктов.

В отношении всех незаконных туристов полицейские составили административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» КоАП.

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