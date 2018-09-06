На Херсонщине вырастили арбуз весом в 119 килограммов
12:43, 06 сентября 2018Общество
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Сорт арбуза называется "Каролина Кросс", завезен он был из США.
Сорт арбуза называется «Каролина Кросс» / фото Facebook Андрій Козак
Министерство иностранных дел Украины похвасталось 119 кг арбузом, выращенным в Херсонской области.
"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонщины", - отметили в ведомстве на своей странице Facebook.
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В социальных сетях удивляются такому плоду и даже предлагают занести такое достижение в Книгу рекордов Гиннеса. Сорт арбуза называется «Каролина Кросс», завезен он был из США.
Ранее сообщалось, что под Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами.
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