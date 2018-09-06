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На Херсонщине вырастили арбуз весом в 119 килограммов

12:43, 06 сентября 2018
Общество
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Сорт арбуза называется «Каролина Кросс» / фото Facebook Андрій Козак

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонщины", - отметили в ведомстве на своей странице Facebook.

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В социальных сетях удивляются такому плоду и даже предлагают занести такое достижение в Книгу рекордов Гиннеса. Сорт арбуза называется «Каролина Кросс», завезен он был из США.

Ранее сообщалось, что под Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами.

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Теги: #рекорд#баржа с арбузами