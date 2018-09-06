На Херсонщине вырастили арбуз весом в 119 килограммов

Сорт арбуза называется "Каролина Кросс", завезен он был из США.

Министерство иностранных дел Украины похвасталось 119 кг арбузом, выращенным в Херсонской области.

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонщины", - отметили в ведомстве на своей странице Facebook.

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В социальных сетях удивляются такому плоду и даже предлагают занести такое достижение в Книгу рекордов Гиннеса. Сорт арбуза называется «Каролина Кросс», завезен он был из США.

Ранее сообщалось, что под Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами.