Сотрудники рассказали о системном буллинге и оскорблениях со стороны руководства издания.

Часть редакции издания "Буквы" заявила об увольнении из-за "токсичной атмосферы" в коллективе. Журналисты отметили, что постоянно слышали оскорбления, необоснованные обвинения и упреки от руководства. Об этом говорилось в соответствующем сообщении на Facebook-странице издания, которое впоследствии было удалено.

"Команда" Букв " сегодня уходит из проекта. Причиной стала токсичная атмосфера в редакции – системный булинг, постоянные оскорбления, необоснованные обвинения и не только. На протяжении последних недель большинство сотрудников редакции слышали от руководства упреки о том, что из-за них падает "капитализация бренда" (что бы это ни было). У некоторых даже требовали за это компенсацию", - говорилось в заявлении.

В заметке было указано, что журналисты издания иногда работали сверхурочно, за что хотели иметь справедливую оплату труда и уважение к работникам и своим читателям, однако, руководство наоборот уменьшало зарплаты сотрудников, их унижали и увольняли без предупреждения. Кроме того, в заявлении упомянули об агрессивном СММщике, который писал оскорбительные комментарии читателям издания.

"Кто - то еще не понял, что этой загадочной решительной персоной был Петр Терентьев (владелец издания "Буквы, - ред.)?",- отметили в посте.

"Мы не согласны ни с таким поведением совладельцев издания в отношении нас, ни с тем, какое отношение они продемонстрировали к вам, нашим читателям", - говорилось в заявлении.

Одна из журналисток "Букв", которая решила уволиться, Анастасия Печенюк также разместила сообщение на своей странице в Facebook, подтвердив редакционное заявление издания относительно постоянного давления, угроз и травли в адрес работников.

"О своем решении и позиции мы известили совладельцев издания. Надеемся на уважение к этому решению и пониманию - как с их стороны, так и со стороны читателей и сообщества", - написала Печенюк.

Журналистка Ольга Березюк поддержала своих коллег.

"Сама когда-то была членом коллектива, где коллег за людей не считали, были в норме постоянные крики и унижения за любые даже мелкие факапы, поэтому прекрасно понимаю коллег из Букв, которые этого терпеть не захотели. Надеюсь, что эта история не пройдет просто так, и виновные в подобном позорном отношении к журналистам несут катастрофические репутационные потери", - написала Березюк на своей странице в Facebook.

После удаленного поста на Facebook-странице издания появился еще один.

"Команда Букв немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но тем не менее — есть новости и мы вам их принесли", - написали на Facebook-странице издания.

Также на сайте появилось сообщение, что решение об увольнении принимали четыре редактора и два СММ, которые являлись частью команды, а не всей командой.

"Сегодня ранним утром на страницах в соцсетях "Букв" появилось сообщение о том, что "команда покидает проекта. На сайте "Букв" такого заявления не было. Сообщения в соцсетях мы удалили, потому что они являются позицией редакции. Мы благодарны 4 редакторам новостной ленты за сотрудничество и за их самоотверженность. Мы уважаем и поддерживаем их право на такие решения. Даже если они внезапные и ставят нас перед фактом", - говорится в официальном сообщении на сайте.

Напомним," Буквы " - информагентство, общественно-политическое и экономическое интернет-издание, созданное в 2015 году медиаменеджерами Петром Терентьевым и Екатериной Рошук.

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Автор: Екатерина Малюга