На сегодняшнем заседании Шевченковский райсуд Киева не утвердил список присяжных. Следующее заседание назначено на 15:00 28 сентября.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил самоотвод одной из присяжных Анны Чупиной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и отвод другой присяжной Инны Крамаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня коллегия судей Шевченковского райсуда Киева заслушала выступление присяжных Анны Чупиной, Валерия Фирсова, Людмилы Яковенко, Натальи Глобы, Инны Крамаренко, Юрия Михайленко и Юрия Федоренко.

Присяжная Чупина заявила самоотвод из-за того, что другой присяжный Михайленко является её мужем, а согласно законодательству, близкие родственники не могут участвовать в одном судебном заседании. Следует отметить, что сторона защиты также заявила отвод Михайленко на основании того, что Чупина является его женой.

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Кроме того, был заявлен отвод стороной защиты Наталье Глобе, поскольку её мать проживает на неподконтрольной территории на востоке Украины, поэтому, по мнению защитников обвиняемых, может повлиять на ее позицию в суде.

Также прокуратурой был заявлен отвод присяжной Крамаренко, поскольку ранее она неоднократно участвовала в выборах как член избирательной комиссии.

В итоге коллегия судей приняла решение удовлетворить самоотвод Чупина и отвод Крамаренко и Михайленко.

В то же время отвод Глобе не был удовлетворен, поскольку суд считает, что такой отвод имеет признаки дискриминации по месту жительства родственников присяжной и на основании того, что она обладает имуществом на неподконтрольной территории Украины.

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В результате оказалось, что не хватает двух присяжных, поэтому в заседании объявили перерыв до 28 сентября. К этой дате система автораспределения должна предложить двух присяжных взамен тех, которые сегодня выбыли из процесса.

Также ожидается, что на следующем заседании сторона обвинения огласит обвинительный акт.

Также сегодня Шевченковский райсуд начал отбор присяжных по делу об убийстве Шеремета.

Дело об убийстве Павла Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

25 августа все трое обвиняемых требовали в суде, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Как отметила председательствующая в коллегии судей Оксана Голуб, поскольку согласно одной из статей Уголовного кодекса, которую инкриминируют всем трем обвиняемым, предусмотрено пожизненное лишение свободы, то они имеют право на то, чтобы их дело рассматривал суд присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

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Автор: Дмитрий Хилюк