СБУ по решению суда должно удалить веб-страницу, где активиста Сергея Стерненко по сути называют убийцей.

Киевский апелляционный суд признал, что распространенная СБУ информация о совершении активистом Сергеем Стерненко убийства не является доказанным фактом.

Об этом адвокат активиста Вячеслав Якубенко сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат напомнил суть дела. 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В тот же день Служба безопасности Украины на своем сайте в цветных графиках расписала все детали так называемого "третьего покушения" на Стерненко, когда он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова.

Читайте такжеВ Киеве продавали футбольные мячи с символикой России-активист (фото)При этом СБУ однозначно исключала любую возможность версии о самообороне.

16 сентября 2021 Шевченковский райсуд Киева отклонил исковое заявление Стерненко к СБУ, оценив распространенные сведения на сайте спецслужбы как оценочные суждения, имеющие "характер субъективного предположения".

Но уже 30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу. Страница на сайте СБУ, где Стерненко по сути называют убийцей, должна быть удалена до 8 декабря этого года.

Нападения на Стерненко

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает как потерпевший.

Во время третьего нападения активист нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших - Ивану Кузнецову.

По данному факту СБУ возбудила дело, рассмотрение которого проходит в одесском суде.

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Автор: Дмитрий Хилюк