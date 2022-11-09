Исследование планируют завершить к маю 2023 года.

В Европейском Союзе начали разрабатывать предварительное технико-экономическое обоснование для строительства евроколеи в Украине и Молдове.

Разработкой документов будет заниматься техническая консультативная служба JASPERS Европейского инвестиционного банка под руководством Директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту. Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента инвестиционной деятельности УЗ Владимир Шемаев, который принял участие в первом заседании рабочей группы.

Отметим, что исследование планируют завершить к маю 2023 года.

Видео дня

Как известно, Украина еще до войны собиралась перейти на колеи европейского стандарта 1435 мм. Ее должны были сделать на четырех участках: Киев – Львов – госграница; Киев – Одесса; Киев – Харьков; Киев – Днепр – Запорожье.

Евроколеи в Украине

В марте 2021 года Украина и Южная Корея подписали меморандум, предусматривающий финансирование предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЕО) для строительства евроколеи в Украине.

Уже в апреле Кабмин утвердил Порядок использования 5 млн грн средств, предусмотренных в государственном бюджете, для проектирование и выполнение работ по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород.

Вас также могут заинтересовать новости: