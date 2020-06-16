Стерненко: прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста

В Шевченковском райсуде продолжается заседание, на котором решается, как именно исполнить решение о домашнем аресте активиста.

В Шевченковском районном суде Киева прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста Сергеем Стерненко.

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания", - сообщил он.

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Также Стерненко добавил, что будет требовать отмены меры пресечения в апелляционной инстанции.

Сейчас в Шевченковском райсуде продолжается заседание, на котором решается, как именно исполнить решение о домашнем аресте активиста.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд Киева применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморскую, 37 г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко. После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не пустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

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