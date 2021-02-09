Пара прожила в браке восемь лет.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая шокировала поклонников грустной новостью - после 8 лет брака она разводится со своим мужем Владом Кочатковим.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. По словам Соломии, за эти годы Влад стал для нее другом, однако супруги потеряли друг друга.Читайте такжеГолливудский актер-трансгендер разводится с женой

"Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, поэтому я обязательно еще найду тебе хорошую жену", - написала Витвицкая.

Телеведущая добавила, что "сериала и скандалов не будет", это единственный комментарий на эту тему.

Как сообщает ТСН.uа пара пыталась спасти брак вместе с психологом, но не удалось.

Отношения Витвицкой с мужем: что известно

Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков поженились 15 ноября 2013 года.

Пара познакомилась на квесте в Мамаевой слободе. Тогда Влад не знал, что Соломия работает ведущей.

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Автор: Ольга Робейко